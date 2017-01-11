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最大戳戳樂！要大小朋友認識防災重要

2017-01-11  09:51

〔記者王涵平／台南報導〕月前新營區長榮路火警5死，南市消防局第一大隊擴大辦理消防宣導，戳戳樂、路跑、寫生等，要讓大小朋友深入認識防火的重要性。

第一大隊辦理「2017金雞賀歲 平安順遂」活動，1月15日上午7時至12時在新營區文化中心前廣場登場，大隊長丁春能表示，「沒被火燒過，不知道火的可怕」，春節將屆，希望民眾加強檢視住家消防安全，因此今年規劃消防路跑、繪畫著色寫生、園遊會暨體驗史上最大型戳戳樂等多元趣味活動，還有獎品豐富的摸彩活動，盼喚起民眾防災危機意識。

活動現場超大型戳戳樂遊戲，總共有500多樣獎品，三重樂的一樂是豐富大獎的摸彩樂、二樂是古早味懷念童玩的戳戳樂、三樂防火平安真快樂。另路跑，活動報名踴躍，報名日期延長至12日截止。

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  • 南市消防局第一大隊擴大辦理消防宣導，推最大戳戳樂等活動，要讓大小朋友深入認識防火的重要性。（記者王涵平攝）

    南市消防局第一大隊擴大辦理消防宣導，推最大戳戳樂等活動，要讓大小朋友深入認識防火的重要性。（記者王涵平攝）

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