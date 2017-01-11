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一例一休上路 全校協憂寒假校園恐不開放

一例一休上路，全校協理事長翁慶才（左）今天表示，人力調度面臨加班費暴增問題，擔憂寒假恐不能開放校園。（圖擷取自翁慶才臉書）

2017-01-11  09:44

〔記者林曉雲／台北報導〕針對一例一休上路，全國中小學校長協會今天發出聲明，理事長翁慶才表示，全校協憂心不僅是學校的警衛有一例一休的問題，學校裡的工友、技工、廚工、臨時約聘、或契約進用、適用勞保的教保員、臨時人力都面臨了加班費暴增的問題，但學校的人事費用本來就沒有編列加班費，根本不足以支應。

學校面臨加班費暴增問題

翁慶才表示， 提供孩子安全校園，政府責無旁貸，但要開放校園，將面對警衛一例一休的人力調度問題，假日恐怕將不能開放校園，甚至以往慣例辦理的夜間家長日、音樂發表會、學生成果發表、運動會都會有人力不足的問題。

管制校園將與教育局開放政策背道而馳

翁慶才擔憂，即將來臨的寒假，甚至會有學校因此管制校園，學生不得其門而入，馬上就會有家長向媒體或縣市政府投訴，孩子「宅」在家離不開電玩，鼓勵到校園伸展筋骨卻被拒在門外，「這不是與教育局開放校園政策背道而馳？」現有人力一定會減少在假日上班、不在晚上加班，兼辦夜補校的國中小學最慘，2名警衛恐會違反勞基法的工時、在夜間值勤。

有民意代表主張不要聘用警衛，用保全就好，翁慶才質疑保全只是線上控制，沒有實質人員駐校，況且如果找保全公司負責，除了增加費用之外，派來學校的保全人員就排擠了學校利用警衛缺額聘用殘障人士，以避免進用殘障人士不足額的罰鍰。

除人事經費 影響最大是學校工程

有校長也向協會反映，除了人事經費，影響最大的是學校的工程，平日學生要上課，儘可能不讓工程影響學生學習，往往會利用假日趕工，這麼一來工程成本會增加。

全校協認為，一例一休相關法令繁瑣，初期應以輔導優先取代直接開罰，以免學校因不諳新法令規定受罰。而各校場地出租收入早已支應在學校辦公、水電、維修及人力費用上，場租也不是每個學校都有，難以用來支應加班費，釜底抽薪之計是直接增加警衛編制。

翁慶才感嘆，政府不要成為「民眾反感的慣老闆」，既然政府財政困窘，就不該亂花錢，例如，辦跨年晚會或國慶、跨年的煙火秀，不僅「燒錢」，也違背「節能減碳」的要求。

教育部國教署長邱乾國回應表示，寒假仍應該開放校園給社區居民使用，雖然學校未編列加班費，但學校如有編列保全費用，或可在其中增列加班費，因中小學屬於各地方政府主管，教育部將會與各地方政府進一步研商。

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  • 教育部國教署長邱乾國今天受訪表示，將與地方政府研商，寒假仍應開放校園。（記者林曉雲攝）

    教育部國教署長邱乾國今天受訪表示，將與地方政府研商，寒假仍應開放校園。（記者林曉雲攝）

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