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高市11測站紅色警戒 空氣品質達不健康

2017-01-11  09:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今早9時許，高市鳳山、林園、大寮、前鎮、前金、復興、楠梓、仁武、小港、左營、橋頭等11個測站，AQI空氣品質指標超過150，達紅色不健康警戒值，尤以前金站AQI達160最高，空氣品質不良。

此外，美濃區則AQI空氣品質指標135，呈現橘色敏感不健康警戒值，市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。

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  • 高市空氣品質不佳，10測站達紅色警戒。（記者陳文嬋攝）

    高市空氣品質不佳，10測站達紅色警戒。（記者陳文嬋攝）

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