今明天氣回溫 週五「連6天」冷氣團報到！

「天氣即時預報」在臉書上表示，下一波冷空氣將在週五（13日）報到，這一波冷空氣的特性是「影響時間久」。（圖擷取自天氣即時預報臉書）

2017-01-11 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕今、明2天天氣稍微回溫，不過星期五要注意了，長時間冷氣團將報到！

「天氣即時預報」在臉書上表示，下一波冷空氣將在週五（13日）報到，這波冷空氣的特性是「影響時間久」，目前預估大概有將近6天時間，長達近144小時的冬季一般寒冷過程；南部會有感受，但不會非常冷。

「天氣即時預報」說，在冷氣團前，華南雲雨區配合東移，因此在週五（13日）、週六（14日）這2天，全台「雲量多，陰冷」，且「中、北、東部」有機會下雨，以北、東部雨勢較持續，中部則是偶飄雨，南部陰天為主，週日（15日）起，多數地區天氣轉好，僅剩北海岸、東部仍有些為降雨。