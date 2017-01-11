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關子嶺光雕秀、特色餐誘人 去年遊客首破百萬

2017-01-11  09:42

［記者王涵平／台南報導］南市景點去年以關子嶺的遊客人次成長最多，業者表示，光雕秀、特色餐等多元旅遊體驗，現在逢假日幾乎一房難求。

南市觀光旅遊局指出，依交通部觀光局統計，台南市今年35處主要觀光遊憩景點的遊客，105年7至11月累計遊客人次達513多萬。其中遊客成長人次最高的是關子嶺地區，105年1至11月累計遊客人次超過120萬人次，首次突破百萬，更較去年同期增加73%。

關子嶺溫泉旅館業者指出，現在平時的住房率就有7、8成，假日更是一房難求，除了泡湯客，住宿旅客也不少。

業者認為，創新服務是遊客增加的原因之一，包括去年底業者合力在寶泉橋旁的溫泉露頭推出的光雕秀，搭配音樂的光雕在山景襯托下舞動，夢幻炫麗，常讓遊客看得如癡如醉，晚上7點至9點，吸引不少遊客駐足欣賞。

此外，推陳出新的用心山產料理，也讓遊客吃得讚不絕口，例如湯泉美地的甕缸雞，是採用在地放山雞、台灣鯛養在關子嶺山泉水、砂鍋魚頭來自鄰近曾文水庫或烏山頭水庫，餐廳料理長的李仲男強調，就是要讓遊客品嘗道地的台南、關子嶺風味料理。

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  • 南市景點去年以關子嶺遊客人次成長最多，業者表示，許多遊客是因光雕秀、特色餐等多元旅遊體驗而來，現在逢假日幾乎一房難求。（記者王涵平攝）

    南市景點去年以關子嶺遊客人次成長最多，業者表示，許多遊客是因光雕秀、特色餐等多元旅遊體驗而來，現在逢假日幾乎一房難求。（記者王涵平攝）

  • 關子嶺業者用心研發不同於坊間的砂鍋魚頭、甕缸雞等特色餐，讓遊客吮指回味。（記者王涵平攝）

    關子嶺業者用心研發不同於坊間的砂鍋魚頭、甕缸雞等特色餐，讓遊客吮指回味。（記者王涵平攝）

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