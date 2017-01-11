玩寶可夢學防災 南市消防局15日揪你來
南市消防局第七大隊將於1月15日下午在南市文化中心舉辦「打怪抓寶學防災，平安幸福作伙來」防火宣導闖關活動。（記者王俊忠翻攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕消防防災宣導要夠狂，才上的了檯面！
南市消防局第七大隊將於1月15日辦119防火宣導闖關活動，融入寶可夢遊戲元素，讓親子打怪抓寶學防災；並製作5分多鐘「狂宣導」防災影片，參考卡提諾狂新聞大量使用大家熟悉圖像，以新世代網路流行語與無俚頭剪接、幽默口吻宣導守護生命三部曲觀念，讓觀者能會心一笑，也達到正確防災觀念深植人心效果。
消防局第七大隊將於1月15日下午3點在南市文化中心假日廣場舉辦「打怪抓寶學防災，平安幸福作伙來」防火宣導闖關活動，歡迎所有市民參加，期望每位市民雞年平安。
消防局表示，用活潑生動方式提醒市民注重居家防火防災管理，這幾年經營下，參與119活動人數逐年增加，可望將防火防災觀念向小扎根並帶給家人。今年第七大隊結合時下最流行的寶可夢遊戲來學防災，有如一場趣味好玩的119生日派對，絕對讓參與朋友不會失望。
今年由東門分隊隊員郭正宇、役男林群祐、林柏昱特別開播2017「消防局狂宣導」，參考卡提諾狂新聞大量使用大家熟悉圖像、影片剪輯、以google翻譯口白、網路流行語及跳Tone無俚頭剪接，幽默口吻宣導「守護生命三部曲」：火場如何逃生、身上著火停、躺、滾3步驟及安全施放爆竹煙火3種防火及避難觀念。
狂宣導影片首部曲「火場逃生」說明火場中濃煙是最危險，片中許多片段明白告知民眾，再怎麼努力往上跑，都跑不贏濃煙向上升竄的速度，讓民眾清楚知道火場逃生技巧，還有許多關於維護生命安全的觀念技巧，宣導影片一開播就植入腦海、令人印象深刻。
當天特別邀請神奇寶貝：瓦斯彈、皮卡丘、小火龍、卡比獸、燈籠魚、百變怪擔任闖關活動關主，參與民眾不需要手機APP，只要一張闖關卡就能收服囉！千萬別錯過有獎徵答時間，這有機會把神奇寶貝擁入手，一連串活動是希望參與民眾在歡樂氣氛中學習守護生命的重要性。
南市消防局第七大隊將於1月15日下午在南市文化中心舉辦「打怪抓寶學防災，平安幸福作伙來」防火宣導闖關活動。（記者王俊忠翻攝）
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