請假一年再爽領退休金 女校長這樣說...

新竹縣退休國中校長徐慧芯（左）遭人爆料，在任最後1年幾乎都在休假。圖為校長交接典禮照片。（擷取自新竹縣政府網頁）

2017-01-11 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣照門國中校長徐慧芯被爆去年上任不到幾天就以跌倒受傷請假，一年請假323天，薪水照領，病假一滿立即退休，退休後繼續領月退俸，被問到時，她認為理所當然強調：「我只是依人生規劃退休！」甚至說是因當校長得罪人，還嗆蔡英文「如果她放棄退休禮遇，我就放棄我的退休金！」

《東森新聞》報導，徐慧芯受訪時認為很多事情都是栽贓抹黑「這社會就是這樣啊，當校長怎麼可能不得罪人咧！」徐慧芯嗆「蔡英文當總統不到1個月，離譜的事情做很多，她只要放棄退休禮遇，我就放棄我的退休金，連退休金都不要，這點我做得到！」