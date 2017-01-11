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台灣最貴咖啡！他一杯賣1250元

2017-01-11  07:38

〔即時新聞／綜合報導〕咖啡是台灣平價飲品，但是，也有人想把咖啡賣到很高價，搶奪另一塊咖啡精品商機，在台灣已有人推出一杯1250元的極精品手沖咖啡。

《經濟日報》報導，賣千元咖啡的是從科技人轉咖啡人的湛盧咖啡董事長廖國明；他就是看好台灣持續成長的咖啡飲品市場；事實上，台灣精品咖啡也一路竄高價位，在2012年JEAN-PAUL HEVIN、Sweet Tea兩家咖啡館一杯咖啡約220~250元，2014年東區西雅圖咖啡推出一杯要價800多元的頂級咖啡，今年更有人推出破千元的「極精品咖啡」。

連鎖的星巴克在2016年就引進限量藝妓咖啡豆「哥倫比亞藍色山丘」，店內單點一杯要360元，是星巴克最貴咖啡。

這些好貴咖啡有什麼不一樣？廖國明定義是精品好豆、科技烘焙，以及人文手沖，湛盧推出的破千元咖啡就是「瓜地馬拉 茵赫特」，每公斤達2萬5000元。

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  • 台灣有咖啡館推出一杯破千元咖啡。（示意資料照，記者姚岳宏攝）

    台灣有咖啡館推出一杯破千元咖啡。（示意資料照，記者姚岳宏攝）

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