週五冷氣團報到 吳德榮：高山降雪週日後可期待

2017-01-11 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕隨著冷空氣逐漸減弱，今天白天起天氣將好轉，氣溫也緩慢回升，但週五後將有濕冷的大陸冷氣團報到，氣象專家吳德榮表示，週日到下週二，3千公尺以上的高山或許可以期待降雪。

吳德榮在《洩天機教室》專欄表示，週五大陸冷氣團開始南下影響天氣，雖然達不到「強烈大陸冷氣團」等級，但因為濕冷的關係，體感溫度會特別低，而且持續時間又長等特性，吳德榮提醒，影響程度不亞於一般的「強烈大陸冷氣團」。

吳德榮說，週六、日開始，各地都會相當濕冷，北台灣則非常濕冷，整天溫度只有13至15度，沿海空曠地區有機會接近12度，要到下週一天氣才會回升，但北台灣天氣仍是濕冷，氣溫只在13至17度之間，中南部則日夜溫差大，到下週三冷氣團才逐漸減弱。

吳德榮說表示，這波鋒面及大陸冷氣團，除了有從孟加灣輸入的水氣、又有熱帶擾動從南海匯入的水氣，形成多雨的條件。不過週五、六水氣雖充足，但3千公尺以上高山的氣溫尚未降至零度以下，降雪條件不足，要到週日後才會將到0度以下。吳德榮說，週日到下週二若中層大氣還有一些的水氣與氣溫搭配得宜，高山飄雪是可以期待的。