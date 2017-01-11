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技術學院、科大招生太差 恐被「退格」回到專科

2017-01-11  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大多數的專科學校，近2、30年來陸續改制為技術學院或科技大學，但在少子化浪潮衝擊下，都面臨招生的挑戰。有媒體報導，教育部近日公告修正辦法，若技職校院學生數未達3000人、且近兩年新生註冊率不到5成，教育部得命其改制回為專科。

《聯合報》報導，目前國內專科學校只剩13間，教育部近日公告修正專科以上學校變更停辦辦法，內容規定，由專科改制的技術學院、或由技術學院改名科大的學校，若學生數太少、評鑑太差、有重大行政疏失、財務差，教育部得命其改制專科。目前有10所私立大專被列為改善及停辦輔導對象，其中以技職校院居多，目前不會公布名單。

報導引述教育部技職司司長楊玉惠說法，基礎產業不斷向教育部反映，希望不要消滅五專。教育部請學者專家輔導私校轉型時，會請校方研議改招五專生，不會強迫改制，但若校方願意，教育部還會有減免學費等配套措施。

此外，由高職改制為專科的學校，若學生數未達1800人，且近兩年註冊率不到5成，也可能會改制回高職。

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  • 媒體報導，教育部近日公告修正辦法，技職校院若有學生數太少等情況，教育部得命其改制回為專科。（資料照）

    媒體報導，教育部近日公告修正辦法，技職校院若有學生數太少等情況，教育部得命其改制回為專科。（資料照）

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