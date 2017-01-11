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同志自殺不是假新聞？ 週刊爆：在挺同大遊行前4天

去年12月一則網路傳言指出，有女同志自殺，但被各界認為是假消息。但有週刊報導指出，經查證後確實有女同志自殺一事。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-11  08:03

〔即時新聞／綜合報導〕社運人士王奕凱在去年12月中轉發一則網路傳言，內容指有女同志因為被拍到參與遊行，遭家人反彈因而自殺，但此事卻被各界認為是假消息。但有週刊報導指出，經查證後確實有女同志自殺一事，但時間點是在12月10日挺同志大遊行的前4天。

據《壹週刊》報導，該名自殺的女同志是21歲的林女，在台大就讀，事發當日林女的心情很糟，中午和同學們一起去吃飯，但下午就獨自回到宿舍。到了晚上7點，同學們一直找不到她，去到宿舍撞門而入後，發現林女已用毛巾綁在床邊自縊，送醫急救後仍不治。

林女的前女友小安受訪指出，林女的憂鬱一直都伴隨對性別跟身分認同的混亂，她認為林女想趕快定義自己，但總覺得她是悲觀和沮喪，在林女留下的書信裡甚至說「我沒辦法再為了我愛的人跟愛我的人活著了。」

報導也提到，林女的同學透露，她的過世帶給同學很大衝擊，大家都希望能和她一起完成畢業公演的演出，但因林女告別式和畢業公演撞期，大家會擇日另在校內舉辦林女的追思會。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 報導提到，該名自殺的女同志是21歲的林女，林女的戲劇系同學透露，她的過世帶給同學很大衝擊。（圖截自壹週刊）

    報導提到，該名自殺的女同志是21歲的林女，林女的戲劇系同學透露，她的過世帶給同學很大衝擊。（圖截自壹週刊）

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