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01/11 各報重點新聞一覽

2017-01-11  06:12

自由時報

帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押

「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員七日應邀來台時，在桃園機場遭愛國同心會等團體成員滋擾，還險些遭毆，當時傳出有人指使黑道前來「當打手」；警方追查發現，確有四海幫海巨堂堂主陳子俊等人率眾到機場，昨鎖定陳嫌另涉的暴力案件，逮捕陳嫌及其幫眾六人，因全案還有指使者，警方擴大追查中。陳子俊被警方移送新北地檢署複訊，檢方認定他涉暴力犯罪，有反覆實施之虞聲押，新北地院裁定陳子俊收押禁見。

詳見帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押

7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知

台北市資訊局出大包，高達七萬多名北市各級公務員姓名、薪資、帳號等十多項敏感個資，鉅細靡遺全遭上網大曝光！警方人士說：「一旦被有心人士取得，將造成難以估計及彌補的傷害。」

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蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應

蔡英文總統於當地時間九日傍晚（台灣時間十日清晨）抵達「英捷專案」第二站尼加拉瓜訪問，並在當晚與尼國總統奧蒂嘉及其夫人、副總統穆麗優在桑定總部會談，蔡總統面邀從未來過台灣的奧蒂嘉訪台，他則表示願認真思考。

詳見蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應

蘋果日報

離譜 生病請假323天 卻到處抗爭年金改革 校長爽退休月領5萬

太自私了！一路請假到退休！新竹縣一名國中女校長，前年調派至新學校，上任不到幾天，就以跌倒受傷為由，1年請假323天，期間薪水照領，退休再爽領每月5萬元退休俸，引發爭議，但教育處表示校長依規請假未違法，女校長也喊冤指稱早就申請退休，後來不幸受傷，才會一路請假到退休。專家則認為，女校長雖未違規，卻影響觀感，也有校長批評，佔著校長缺卻不做事，「太離譜！」

青年就業方案 被爆職缺爛

為鼓勵高中職畢業生不直接升學，先工作增加社會經驗，政府推出「青年教育與就業儲蓄帳戶」，參與者到政府媒合企業工作，除薪水外政府每月還補助1萬元。但據悉，政府提供的工作多是夜班、輪班，甚至薪水僅2萬多元。高中職畢業生說吸引力有限，家長批政府敷衍了事，立委也譏政策是「大笑話」。行政院強調，正常工作本就有輪班、夜班，且加上補助月薪至少3萬元。

聯合報

工總籲放寬彈性工時 政院：一例一休準時上路

一例一休紛爭不斷，工商團體日前喊出造成「三輸」，工總理事長許勝雄昨天發表千言書，指修法是希望讓民眾比照歐美先進國家的生活型態，但這並非一夕可達成的願景，他向政府喊話，希望適度放寬彈性工時；行政院和勞動部都否認有彈性工時規畫，勞動部還強調，前六個月是宣導、輔導期，並非寬限期，七月起將務實執法，宣示力推周休二日決心。

遼寧艦北返 今清晨駛出台灣海峽

中共海軍航空母艦遼寧號及護航艦艇，昨天晚間由台灣海峽北上，航路維持在海峽中線以西。預計今天（十一日）清晨前將駛出海峽，繼續向北返回母港。國防部軍事發言人陳中吉少將表示，持續掌握遼寧艦動態中，必要時將對外正式發布訊息。

中國時報

遼寧號北返 我戰機升空警戒

軍方高層昨天深夜透露，在南海進行遠航訓練的中共航母遼寧號已在昨晚動身北返，迄今日凌晨零時為止，遼寧號尚未進入台灣海峽。據了解，國安單位與國防部昨夜均緊急因應處置，我反潛機P3C與IDF、F-16戰機等緊急升空嚴密監控，做先期警戒。昨夜11時，遼寧號的位置已在東沙海域。

春節疏運 北高6小時？交通部不保證

交通部昨公布春節疏運方案，除夕至初五將維持前一日晚間11點至清晨6點免收費，部長賀陳旦指出，台北往返高雄所花的時間，交通部今後不用把6小時當成十字架，扛在自己身上，用路人若選在擁擠的時間上路，誰也不能做保證。

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  • 「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員日前應邀來台，在桃園機場遭愛國同心會等團體成員滋擾，還險些遭毆。（資料照）

    「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員日前應邀來台，在桃園機場遭愛國同心會等團體成員滋擾，還險些遭毆。（資料照）

  • 台北市資訊局「薪資發放管理系統」資訊外洩，高達七萬多名公務員的薪資、帳號等全遭上網。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市資訊局「薪資發放管理系統」資訊外洩，高達七萬多名公務員的薪資、帳號等全遭上網。（記者劉慶侯翻攝）

  • 英文總統抵尼加拉瓜訪問，尼國總統奧蒂嘉第一時間就安排兩國元首會談。（中央社）

    英文總統抵尼加拉瓜訪問，尼國總統奧蒂嘉第一時間就安排兩國元首會談。（中央社）

  • 原在南海演訓的中國航空母艦「遼寧號」北返駐地，預計今晨經台灣海峽中線以西北返。（中央社）

    原在南海演訓的中國航空母艦「遼寧號」北返駐地，預計今晨經台灣海峽中線以西北返。（中央社）

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