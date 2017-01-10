今頒「神農獎」和「模範農民」 青農過半數
2017-01-10 23:54
最年輕的得獎者是31歲的模範農民楊景翔（右1），年紀最長的則是70歲的神農獎得主陳添麒（左2），行政院院長林全（左1）和農委會主委曹啟鴻（右2）分別頒獎給兩人。（農委會提供）
〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天頒發「第30屆十大神農及模範農民頒獎典禮」，總計12位得獎者中，45歲以下的青年農民有13位，超過半數。
行政院長林全致詞時指出，台灣農業目前面臨包括農地零碎化、農業人口老化、兼業農比率過高等問題，行政院也將透過農地再規畫、鼓勵青年入農，發展特熱農業等，希望讓專業農年薪能提升至120萬元。
今年最年輕的得獎者是31歲的楊景翔，父親曾獲2012年嘉義縣甜瓜節冠軍，而楊景翔前往荷蘭農場學習溫室栽培，靠著科學化管理，獲得2014年嘉義甜瓜冠軍，今天獲頒模範農民。
高齡70歲的神農獎得主陳添麒，在50歲就罹患退化性關節炎，在讀了日本介紹薑黃相關書籍，發現是健康作物，食用後身體也好轉，因而投入種植推廣，研發出包括咖哩粉、薑黃麵、薑黃精油等產品。
今年十大神農獎得主包括林和春、鄧國權、蔡宜修、方政倫、周俊吉、林篤毅、何秉洋、歐陵合、曾國旗、陳添麒，每位神農獎得主獲頒證書、匾額及獎金20萬元。
模範農民獎得主則包括蘇順基、游明俊、羅弘奇、張建豐、蕭永仁、陳俊吉、謝明樹、楊景翔、黃勝裕、黃盛增、林岳昌、林旺山等12位，獲頒當選證書及獎金10萬元。
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