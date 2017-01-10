| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

今頒「神農獎」和「模範農民」 青農過半數

最年輕的得獎者是31歲的模範農民楊景翔（右1），年紀最長的則是70歲的神農獎得主陳添麒（左2），行政院院長林全（左1）和農委會主委曹啟鴻（右2）分別頒獎給兩人。（農委會提供）

2017-01-10  23:54

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天頒發「第30屆十大神農及模範農民頒獎典禮」，總計12位得獎者中，45歲以下的青年農民有13位，超過半數。

行政院長林全致詞時指出，台灣農業目前面臨包括農地零碎化、農業人口老化、兼業農比率過高等問題，行政院也將透過農地再規畫、鼓勵青年入農，發展特熱農業等，希望讓專業農年薪能提升至120萬元。

今年最年輕的得獎者是31歲的楊景翔，父親曾獲2012年嘉義縣甜瓜節冠軍，而楊景翔前往荷蘭農場學習溫室栽培，靠著科學化管理，獲得2014年嘉義甜瓜冠軍，今天獲頒模範農民。

高齡70歲的神農獎得主陳添麒，在50歲就罹患退化性關節炎，在讀了日本介紹薑黃相關書籍，發現是健康作物，食用後身體也好轉，因而投入種植推廣，研發出包括咖哩粉、薑黃麵、薑黃精油等產品。

今年十大神農獎得主包括林和春、鄧國權、蔡宜修、方政倫、周俊吉、林篤毅、何秉洋、歐陵合、曾國旗、陳添麒，每位神農獎得主獲頒證書、匾額及獎金20萬元。

模範農民獎得主則包括蘇順基、游明俊、羅弘奇、張建豐、蕭永仁、陳俊吉、謝明樹、楊景翔、黃勝裕、黃盛增、林岳昌、林旺山等12位，獲頒當選證書及獎金10萬元。

廣告
  • 神農獎得主陳添麒（左二）全家福。（記者吳欣恬攝）

    神農獎得主陳添麒（左二）全家福。（記者吳欣恬攝）

  • 神農獎得主陳添麒鑽研薑黃，不但種植推廣，還研發出多項產品。（記者吳欣恬攝）

    神農獎得主陳添麒鑽研薑黃，不但種植推廣，還研發出多項產品。（記者吳欣恬攝）

  • 行政院長林全在「第30屆十大神農及模範農民頒獎典禮」致詞時指出，台灣農業目前面臨包括農地零碎化、農業人口老化、兼業農比率過高等問題。（農委會提供）

    行政院長林全在「第30屆十大神農及模範農民頒獎典禮」致詞時指出，台灣農業目前面臨包括農地零碎化、農業人口老化、兼業農比率過高等問題。（農委會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 模範農民 神農獎 青農
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：今頒「神農獎」和「模範農民」 青農過半數


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.