教育部鼓勵讀五專 祭5年免學費方案

2017-01-11 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕教育部宣布，自今年8月起，若招收專科生的學校能找到廠商提供專四、專五生實習機會和生活助學金，保證畢業後成為正式員工，大專5年將全由政府補助免學費。

《聯合報》報導，教育部技職司司長楊玉惠表示，因很多基礎產業仍有五專人力需求，教育部希望招生情況不佳的技職學校改為專科，並鼓勵其他學校重新設立專科部，招收專科生。

楊玉惠說，今年8月起，技術學院或科大招收專科生，若校方與業者合作提供專四、專五生實習機會和生活助學金，保證畢業即就業，政府將比照專科前3年補助免學費，後面2年也補助免學費。

楊玉惠表示，因業者提供助學金，學生完全不用貸款念書，加上在學期間累積的2年資歷，就業後起薪會更高。

報導指出，目前護專已和醫院建立類似機制，楊玉惠盼餐飲、工商等業者也能與學校進行產學合作。