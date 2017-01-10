大年初四衛武營鼓樂節 台美日荷震撼演出

台灣十鼓擊樂團將演出台灣國際鼓樂節。（衛武營營推小組提供）

2017-01-10 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「台灣國際鼓樂節」將於大年初四在衛武營國家藝術中心登場，由美國樂團、日本和太鼓、荷蘭The Nordanians與台灣十鼓擊樂團擊鼓互尬，將與「台南國際鼓樂節」互別苗頭，但不同於台南買票觀賞，衛武營完全免費入場，陪伴民眾一起過好年。

由衛武營國家藝術中心主辦的「台灣國際鼓樂節」將於大年初四、初五一連2天，邀請美國樂團Spinning Monkey、日本和太鼓unit ICH-DA、荷蘭The Nordanians，及台灣十鼓擊樂團，帶來亞洲傳統擊樂、雷鬼（Reggae）、放克（Funk）與拉丁曲風，在衛武營榕園廣場演出。

衛武營營運推動小組表示，台灣國際鼓樂節今年邁入第7年，同樣以最具震撼的鼓樂，要抖擻民眾新春精神，一連2天完全是免費入場，不同於台南國際鼓樂節要買票觀賞，比照草地音樂會模式，民眾席地而坐，欣賞鼓樂饗宴，歡迎民眾共襄盛舉。

其中來自美國洛杉磯Spinning Monkey打擊樂團，由世界知名爵士鼓手Chris Wabich為首，成員由鋼鼓、馬林巴演奏家David Beery、歌手及薩克斯風演奏家Jennifer Wabich，與迪士尼御用貝斯手Anders Swanson組成，擅長拉丁美洲、爵士等曲風，多次與世界知名音樂家合作，跨界演出深受樂迷喜愛。

營推小組指出，日本和太鼓unit ICH-DA除了巡迴日本全國，常受邀至世界各大擊樂藝術節，並與日本箏琴演奏家松山由紀子同台，參與第53屆美國葛萊美音樂獎演出，足跡遍布美、韓、日及寮等地；荷蘭The Nordanians結合寫曲、創作與演出，作品融入雷鬼、放克等，音樂表現備受好評。