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點亮幸福 南市仁德公所邀各界一起寒冬送暖

2017-01-10  23:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又到了歲末，台南市仁德區公所號召慈善團體、企業界與廟宇等一起寒冬送暖，針對弱勢發放白米、麵食等生活物資，以及年節紅包，有的則要為弱勢家庭辦平安喜筵，席開65桌，迎接新春，甚至提供獎助學金，鼓勵清寒子弟等，愛心能量驚人，今天舉行聯合捐贈儀式，攜手點亮幸福，場面溫馨。

以實際行動支持這項愛心公益的民間團體，包含仁德青商會、親自行善會、大同愛心慈善會、南瀛德光慈善會，廟宇則有明直宮、順安宮、玄王殿、朱天府等，各界熱烈響應。

位於十三甲的武德宮，將在農曆大年初一舉辦平安祈福喜筵活動，邀請中低收入、單親弱勢家庭參加，感受新春的歡樂氣氛。

仁德區長郭鴻儀表示，除了社團與廟宇之外，大順電纜公司、惠盛高分子科技等也聯合提供獎助學金，鼓勵上百名孩童，不因家庭的困頓而折翼 。

郭鴻儀說，各界發放的愛心物資、紅包，以及獎助學金，累計總額逾百萬元，力挺公益，真的很令人感動。

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  • 仁德區公所號召行善，各界響應，攜手寒冬送暖。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區公所號召行善，各界響應，攜手寒冬送暖。（記者吳俊鋒攝）

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