恆春半島居民想要快速道路 自主投票盼中央重視

2017-01-10 22:33

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕台鐵恆春支線去年底在行政院長林全到場會勘拍板定案後，興建一事幾乎宣告底定，但恆春半島居民認為鐵路純為觀光，對居民急迫需要的醫療、教育等問題沒有幫助，發起網路投票希望中央考慮快速道路南延，屏東縣長潘孟安日前受訪，也首度提及立委任內曾爭取快速道路南延的過程。

恆春支線在中央全力推動下，已經有了明確時程表，恆春半島居民希望翻轉醫療及教育困境的「快速道路」，卻少有政治人物主動提及，屏東縣長潘孟安也首度在受訪中，談到這段曾努力的過程。

「當年擔任立委時，就曾要求南二高南延」潘孟安表示，曾評估過原來的屏鵝公路，架設一個高架，但是影響沿海景觀及海岸線被他反對，後來規劃走南迴鐵路旁邊的支線做高架到楓港。

潘孟安說，鐵路施工便道都有保留、都是鐵路局的地，徵收上少了很多問題，而且到楓港接通南迴公路，就國家整體發展來說，容易說服交通部，但提議沒有後續，如今他爭取屏北東西向高速道路，下面跑高鐵，上面跑公路是同樣概念，但交通部認為「沒做過」而反對，他仍會為屏東交通努力向中央爭取。

除了縣長曾爭取的時空軌跡，恆春半島居民也在地方的公共論壇發起投票「希望將興建恆春觀光鐵路之預算，改以將88浩快速公路延伸至恆春」，不到1個月時間就高達10比1的懸殊票數，擊敗優先興建鐵路的選項。

投票發起人鍾乙豪表示，恆春半島居民最急迫的需求是醫療，天氣轉涼尤其明顯，救護車拼命穿梭來回200公里的路上，因為延誤就醫徒留憾事，成為許多人心裡永遠的痛；恆春觀光鐵路，10年前評估因未達經濟效益而不予開發，今日捲土重來卻是平均時速只有每小時30公里（內獅至恆春36公里需時67分鐘）的單線、柴油慢速火車，根本不符合半島居民的需要。

鍾乙豪說，發起連署，就是希望行政院能以民為本，將民脂民膏做最有效的運用，不要配合政策買票。連署投票民眾共同的心聲就是希望政府，將擬建觀光鐵路的交通建設預算轉為台88快速道路向南沿伸，除了能帶動屏南潮州的經濟、運輸與觀光發展，更將是恆春半島的救命、生命線。

恆春鎮長盧玉棟、鎮代會主席周志仲及副主席李建華等人表示，恆春半島的食衣住行育樂、醫療費用堪比台北市，品質連同縣的屏東市都不如，都是因為交通不便造成；恆春半島要便捷快速的公路系統，除了醫療後送外，好的醫生及老師，因為通車時間縮短，將會願意到恆春來，整個區域的城鄉差距有機會改變，當地居民的人生才有翻轉契機。