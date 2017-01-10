淡水垃圾掩埋場持續崩塌 現場還有綠蠵龜死屍

綠蠵龜屍體在淡水垃圾掩埋場臨海岸邊。（記者李雅雯攝）

2017-01-10 21:55

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水垃圾掩埋場位於下圭柔山臨海岸處，已有多處坡面裸露、垃圾崩塌，而且日漸擴大、嚴重，陳年垃圾散落坡邊；當地居民還在現場發現了一隻保育類野生動物綠蠵龜屍體，滿是震撼與難過，痛斥當局對於垃圾處理、生態保育毫無作為；不忍綠蠵龜屍體持續曝曬，現場撿了個白色麻布袋覆其身上。

新北市政府環保局公害稽查發言人孫忠偉指出，去年已為淡水垃圾掩埋場幾個容易海水沖刷處進行簡易防護工程，同時著手規畫永久性地防護計畫，目前已經完成設計，將會招標發包，若是工期順利進行的話，預計在9月就可完工，屆時可完全改善現場；現階段也將派員持續前往現場關切。

淡水垃圾掩埋場是淡海新市鎮二期一區預定範圍，在民國63年啟用，後來封閉不可再傾倒垃圾，占地面積為1.384公頃，為一處「簡易掩埋場」，簡單來說，在早年未有完善規劃和環境意識下，就是在地挖了個大坑洞，直接將垃圾往裡頭倒，垃圾掩埋場體積幾乎不可測。淡水垃圾掩埋場坡面已有多處崩塌，若是遇上大潮或颱風，垃圾將隨浪帶出，現場發現的綠蠵龜屍體，簡易測量殼長為67公分，已有腐臭味道，身軀呈現努力向前爬姿態。

新北市淡水愛鄉協會理事長蔡瀛指出，淡水垃圾掩埋場周邊幾乎看不到一般海邊會有的小魚、蟹或其他生物，當初都是就地取材，把石頭從海邊挖起，堆砌在其不該出現的坡面上，以防垃圾掉出，環境原貌已經破壞，垃圾髒水、崩落垃圾就這樣和浪一起帶出去；看到綠蠵龜屍體很難過，誰知道是不是也是垃圾害死他的呢？

海洋大學海洋生物研究所博士班研究生曾鉦琮表示，照片上看來確為綠蠵龜沒錯，判斷年僅3到5歲，相當年輕；海龜死亡多和魚網勾住、漁船撞到、誤食垃圾或自身疾病有關，究竟該隻陳屍淡水的綠蠵龜死亡原因為何，尚須解剖、檢視才可知道；因為海流的關係，綠蠵龜擱淺處大多在東北角，北海岸案例較少，目前整個東亞略估僅剩20萬隻綠蠵龜；台灣和琉球群島一帶可以產卵者僅約有500隻，數量相當少，且在持續減少中。

綠蠵龜屍體在淡水垃圾掩埋場岸邊，現場簡易測量殼長約67公分。（記者李雅雯攝）

淡水居民不捨綠蠵龜屍體曝曬，現場撿拾白色麻布袋，蓋在屍身上。（記者李雅雯攝）

淡水垃圾掩埋場坡面多處裸露。（記者李雅雯攝）

淡水垃圾掩埋場坡面裸露，垃圾崩落。（記者李雅雯攝）