機捷試營運時間未定 桃市府機捷貼圖搶先亮相

2017-01-10 21:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運究竟能不能在春節前試營運，讓民眾過年期間有機會搭著機捷到桃園機場，從許多小細節或許就能見微知著，桃園市政府今日就推出一款只要加入桃園市政府LINE官方帳號，就能下載的「ㄚ桃園哥－過新年搭機捷」免費貼圖，除名稱直接寫著過新年搭機捷外，裡頭還有貼圖人物與直接車、普通車結合，並寫著「爽！出國去！」、「掰！回家囉！」字樣。

除推出貼圖外，桃園大眾捷運公司今日也發布訊息對外招募志工，要有興趣民眾於1月16日前完成報名，並將於1月20日、21日舉辦專業訓練，可見該志工隊於過年前就能準備完成，隨著可上路服務機捷旅客。

桃園機場捷運於去年12月30日完成履勘作業後，目前8項營運前應改善事項仍在改進當中，交通部長賀陳旦昨日在交通部新春記者會上表示，雖然樂觀期待機場捷運春節前能夠試營運；不過主觀角度來看，春節期間試營運，除讓營運者壓力過大外，使用者心理也會有不確定性。因此，春節期間即便能夠順利試營運，也會是採用團體預約方式，對於附掛行李服務一開始也不鼓勵使用，並不期待將試營運當作協助旅客出國的方案。