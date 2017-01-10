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0206地震1年後 「維冠寶寶 」重生希望

2017-01-10  22:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆除夕年關將近，歷經0206地震災情心慟的受災戶，他們這1年來走得比別人艱辛堅強，其中有3對痛失愛子的父母，不放棄希望重獲新生兒，也有父母為了完成兒子生前願望開早午餐店，他們將思念化成勇氣，重新出發。

這1年來有3對維冠大樓父母「重獲新生兒」，其中1位王太太原本有4名子女，在地震中失去1男1女，地震後月餘，才發現已經懷孕，已於去年11月迎接小女娃兒報到。

另1對連家夫妻，在地震中痛失15歲和10歲2名兒子，為了把孩子「生回來」，雖然已結紮的連太太，仍不怕辛苦努力「做人」，還因妊娠毒血症導致早產，但皇天不負苦心人，平安產下小女兒，市長賴清德也到醫院送紅包祝福。

還有1對同樣在地震喪失2名兒子的吳姓夫妻，吳太太預產期在2月，也將喜迎新生命。社會局表示，3位小娃兒可說是「維冠寶寶」，見證受災戶無比的堅強與社會愛心支持力量。

市長賴清德表示，對於維冠大樓住戶採雙軌制進行，想原地重建與異地購屋，市府都尊重全力協助，「兩者不能綁一起，強人所難」，這樣才能讓每位災戶依自己意願展開新生活，他們讓大家看見希望與勇氣。

將於2月開早午餐店的林家父母，曾邀市長賴清德品嚐「第1塊蛋糕」；賴清德說，如果他們有邀請他為蛋糕取名，「希望蛋糕」是最佳寫照。

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  • 0206震災維冠倒樓受災戶連晃汶與妻子陳淑怡於去年底再生下一名女嬰。（記者王俊忠翻攝）

    0206震災維冠倒樓受災戶連晃汶與妻子陳淑怡於去年底再生下一名女嬰。（記者王俊忠翻攝）

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