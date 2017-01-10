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板新水廠故障 板橋、樹林1萬戶將停水6小時

台灣自來水公司公告，因板新水廠洩壓閥故障，今（10日）23時59分起，至11日6時止，預計將停水6小時。（資料照，記者翁聿煌攝）

2017-01-10  21:16

〔記者張安蕎／新北報導〕台灣自來水公司公告，因板新水廠洩壓閥故障，今（10日）23時59分起，至11日6時止，預計將停水6小時，進行緊急搶修，停水區域包括樹林區全區、新莊區西盛里、板橋區溪洲里、溪福里、崑崙里、成和里、溪北里、堂春里，停水戶數共計1萬戶，籲請民眾儘早儲水備用。

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