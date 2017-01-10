| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遼寧號今晚沿海峽北返 我國戰機全程待命警戒 捷運公館站男子臥倒廁所 送醫不治 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

飲水機冷水孔出熱水 燙傷童家長盼校方改進

2017-01-10  21:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南一所小學上週四發生飲水機燙傷意外，一名小四男童裝水時，疑因冷水孔不明原因流出熱水，臉頰被滾燙開水噴濺燙傷，家長質疑校方緊急處置不夠慎重，希望校方提醒學童飲水機使用安全，校方則強調，已經請廠商將熱水孔暫時切除，也會檢討改進燙傷處理程序。

「嚴重燙傷模樣，實在令人心疼！」燙傷孩子親友表示，這起燙傷事件發生在上週四（5日）上午第一節下課，據孩子轉述，當時他以水壺裝冷水，沒想到竟流下滾燙熱水濺到右臉頰，老師及校護以冷水沖洗後，便為孩子上藥，過程中有拍照給家長，「告知不太嚴重」。

學生家長表示，放學接到學生後，覆蓋紗布拿掉，才發現一大片的皮都已經掉，而且有多處紅腫水泡，緊急送往東港輔英醫院，還被醫院質問「二度灼傷，怎麼那麼慢就醫？」所幸治療後孩子已經沒有大礙，希望其他孩子注意飲水機安全及學校燙傷護理作為。

「燙傷後緊急處置過程，學校會再檢討改進。」校方指出，燙傷事件發生後，校護就不斷沖冷水處理，並希望帶學生就醫，但孩子堅持沒有大礙，不想缺席下午舉辦的校內競賽，師長與家長確認並上藥後，才讓孩子繼續上課，這部份校方有改進空間。

校方昨天也請廠商將校內飲水機的熱水部分都切斷，所有機器都僅有溫水及冰水，校方表示，飲水機的熱水都需兩步驟解鎖，還有加註警語，仍有孩子不慎被熱水燙傷，考量孩子大多使用溫、冰水為主，決定僅留下辦公室飲水機的熱水功能，其他都暫時切斷，也提醒孩子使用飲水機時多小心。

廣告
  • 肇事的飲水機。（記者蔡宗憲攝）

    肇事的飲水機。（記者蔡宗憲攝）

  • 孩子燙傷狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

    孩子燙傷狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 飲水機熱水都有警語。（記者蔡宗憲攝）

    飲水機熱水都有警語。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學童 屏東 熱水 燙傷 飲水機
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：飲水機冷水孔出熱水 燙傷童家長盼校方改進


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.