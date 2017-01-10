飲水機冷水孔出熱水 燙傷童家長盼校方改進

2017-01-10 21:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南一所小學上週四發生飲水機燙傷意外，一名小四男童裝水時，疑因冷水孔不明原因流出熱水，臉頰被滾燙開水噴濺燙傷，家長質疑校方緊急處置不夠慎重，希望校方提醒學童飲水機使用安全，校方則強調，已經請廠商將熱水孔暫時切除，也會檢討改進燙傷處理程序。

「嚴重燙傷模樣，實在令人心疼！」燙傷孩子親友表示，這起燙傷事件發生在上週四（5日）上午第一節下課，據孩子轉述，當時他以水壺裝冷水，沒想到竟流下滾燙熱水濺到右臉頰，老師及校護以冷水沖洗後，便為孩子上藥，過程中有拍照給家長，「告知不太嚴重」。

學生家長表示，放學接到學生後，覆蓋紗布拿掉，才發現一大片的皮都已經掉，而且有多處紅腫水泡，緊急送往東港輔英醫院，還被醫院質問「二度灼傷，怎麼那麼慢就醫？」所幸治療後孩子已經沒有大礙，希望其他孩子注意飲水機安全及學校燙傷護理作為。

「燙傷後緊急處置過程，學校會再檢討改進。」校方指出，燙傷事件發生後，校護就不斷沖冷水處理，並希望帶學生就醫，但孩子堅持沒有大礙，不想缺席下午舉辦的校內競賽，師長與家長確認並上藥後，才讓孩子繼續上課，這部份校方有改進空間。

校方昨天也請廠商將校內飲水機的熱水部分都切斷，所有機器都僅有溫水及冰水，校方表示，飲水機的熱水都需兩步驟解鎖，還有加註警語，仍有孩子不慎被熱水燙傷，考量孩子大多使用溫、冰水為主，決定僅留下辦公室飲水機的熱水功能，其他都暫時切斷，也提醒孩子使用飲水機時多小心。