雲門舞集2017創作年 雲門2「春鬥」3月率先開春

2017-01-10 21:09

〔記者李雅雯／新北報導〕雲門舞集預告2017年是創作力豐沛滿滿的一年，3月首先由雲門2「春鬥」開春；創辦人林懷民籌備3年的創作－《關於島嶼》將在11月24日於台北國家戲劇院首演，在舞者肢體中描述台灣的故事，勾勒所有的美好和災難、挫敗與再生。

2017年雲門春茶記者會今天在淡水雲門劇場召開，現場率先預告全新年度將推出的作品，林懷民因為日前車禍養傷未出席。

三位編舞家黃懷德、陳韻如、蔡博丞為即將在3月演出的「春鬥」編創。黃懷德說，創作名稱為《亮》，呼應的是舞者的宿命，燈往哪兒亮，就要往哪兒走；陳韻如的編創作品命名為《潛》，她說，想像潛水到海的深處，那邊將只有你自己還有屬於你的記憶，可以好好地面對自己，找到靈魂。

雲門二藝術總監鄭宗龍繼《十三聲》後，今年再推出作品《捕夢》。鄭宗龍說，過去創作加入了許多傳統元素，專注在宮廟、街頭，現在作品將回歸探索內心精神和情感上。

林懷民全新作品《關於島嶼》將在11月首演，雲門舞集助理藝術總監李靜君說，該齣作品籌備3年，將從台灣山水人情出發，融入當代作家描繪島嶼的文字，舞台視覺將放上漢字堆疊，搭上作家蔣勳朗誦、原住民歌聲，說的是台灣的故事。