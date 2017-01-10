一例一休爭議 勞動部承諾保障勞工權益

2017-01-10 21:01

［記者吳柏緯／台北報導］一例一休新制上路僅半個月，不但物價隨之上漲，全台各地傳出許多資方規避新法的措施。針對新法衍生的問題，勞動部今天下午和全國各縣市勞動主管機關舉行年度的會報，共同宣示落實週休二日與保障勞工權益的決心。

勞動部今天下午召集全台各縣市勞動主管機關代表進行會報，討論一例一休上路後各地遭遇的情況與解決之道，其中也邀台北市勞動局代表分享近年執行勞檢的經驗與其他縣市分享。

面對近期一例一休造成排班、休假與加班費等問題叢生，傳出有不少雇主已經發展出各種規避勞基法的方式，或是以加班費上漲為由不讓勞工加班，勞工等於變相減薪。勞動部長郭芳煜表示，新法上路後仍會持續與勞資雙方溝通，並呼籲建立勞資互信，才能使勞資雙贏。

勞動部日前表示，新法上路後的前6個月為宣導與輔導期，之後才會進入檢查期，被外界認為恐是為勞基法開後門，成為勞檢空窗期。郭芳煜強調，這6個月的期間並非寬限期而是因應新法上路的調適期。他說明，法理不外人情，希望新的制度推動後是真的能夠解決問題，同時也希望能讓雇主有足夠時間熟悉新制的法令。

至於新法中的各項新政，包含加班費、週休二日與特休假，如何讓勞工看得到也吃得到，郭芳煜說，過去資方認為勞基法執法沒未徹底落實，因此仍抱著僥倖心態，但一例一休上路後，資方必須開始嚴肅面對問題。勞動部期待僱主能夠遵循法律，未來也會透過落實執法把過去的問題解決。

勞動部已經安排了325位勞檢人員赴各縣市進行宣導工作，大約佔目前勞檢人員總數的一半，且也察覺到社會逐漸重視勞動權益。勞動部也已向行政院人事總處報請增加勞檢員員額至1000人，若核准，未來的勞檢將會更加游刃有餘。