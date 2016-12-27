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笑容超療癒！「狗界」鄰家女孩非牠莫屬

萌狗擁有招牌「露齒笑」笑容。（圖擷自eurosaurus IG）

2017-01-10  23:37

〔即時新聞／綜合報導〕有看過如此療癒的萌狗嗎？一隻泰國的狗，雖然外表不是挺亮眼，但卻非常耐看，不知不覺就被牠鄰家女孩的氣息給療癒了！

這隻來自泰國的萌狗（Euro），全身雪白，IG裡的照片大多身處大自然中，看起來就像是位鄰家女孩，且牠還有著「露齒笑」的招牌笑容，讓不少網友在忙碌的一天後，都被牠的招牌笑容療癒了。

而IG的照片中，除了招牌「露齒笑」外，還在網美界俗稱的「眼睛痛」POSE，可以看到萌狗就坐在花叢旁，閉一眼的開心笑著。更有躺在草地上，以落葉做為背景，搭配上無敵招牌笑容的「文青照」。甚至還跟上去年萬聖節最萌裝扮的潮流，裝扮成「無臉男」。

相關連結請見：

eurosaurus IG

Good morning

euro&family（@eurosaurus）張貼的影片 於 張貼

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  • 萌狗的「眼睛痛」POSE。（圖擷自eurosaurus IG）

    萌狗的「眼睛痛」POSE。（圖擷自eurosaurus IG）

  • 萌狗裝扮成「無臉男」，跟上去年萬聖節風潮。（圖擷自eurosaurus IG）

    萌狗裝扮成「無臉男」，跟上去年萬聖節風潮。（圖擷自eurosaurus IG）

  • 以落葉做為背景，搭配上無敵招牌笑容的「文青照」。（圖擷自eurosaurus IG）

    以落葉做為背景，搭配上無敵招牌笑容的「文青照」。（圖擷自eurosaurus IG）

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