興航明開股東會 遠航：已依法提出重整興航

2017-01-10 21:05

〔記者甘芝萁／台北報導〕復興航空去年11月22日宣布解散，明天將召開股東會，預計將會通過解散案。遠東航空今晚發布新聞稿，表示已依公司法提出重整興航，並與相關債權人簽訂契約。

遠航表示，已與相當於公司已發行股份總數金額10％以上的公司債權人簽訂契約，依法提出對復興航空的重整，且與遠航簽訂契約的債權人持續增加中。

遠航也另提出緊急處分狀，以保全復興航空現有的資產，但銀行團仍可對復興航空自有之航空器出售抵償。

遠航表示，依法重整復興航空，除了保障興航員工工作權外，銀行團債權也得以保全，台灣和離島居民行的權利同時也獲得保障，期待各界給予支持。