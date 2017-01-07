另類IG網紅 牠是「狗界」時尚潮男！

奧斯卡在主人的精心打扮下，每天都會以不同面貌出現。（圖擷自oscarfrenchienyc IG）

2017-01-10 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕IG上有一隻名為奧斯卡（Oscar）的法國鬥牛犬，可以說是另類網紅，在主人的精心打扮之下，每天都以不一樣的風格出現，可以說是狗界的時尚「潮男」。

這隻名叫奧斯卡的法國鬥牛犬，於邁阿密出生，目前與主人住在紐約。在IG中可以看到，奧斯卡穿著黑色帽T，帶著超潮墨鏡與金項鍊，活像個饒舌歌手，更有與現今潮男一樣的街拍，宏偉的背景、酷帥的表情及與眾不同的穿著，讓人不知不覺就成為牠的死忠粉絲。

而在IG影片中，奧斯卡穿著紅色可愛的大衣，看起來百般無奈的在紐約雪地中滑行，看似就像在「滑雪」一樣，可愛模樣引來網友表示驚呼好可愛，但也有網友表示，這和得了星期一症候群後，出門上班的樣子一樣。

奧斯卡目前除了有專屬官網外，還可以在IG、臉書及推特上看見牠的蹤影，而其中IG就累積了15萬名粉絲。

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oscarfrenchienyc

Snowboarding? I got this! ✔️???????? Oscar（@oscarfrenchienyc）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 7 12:32下午 PST 張貼

奧斯卡可以說是狗界的時尚潮男。（圖擷自oscarfrenchienyc IG）

奧斯卡還有個人專屬官網。（圖擷自oscarfrenchienyc IG）