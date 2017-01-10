三峽老街特色地磚「山水一條龍」 增文史價值

新完工的三峽老街廣場，藏有「山水一條龍」特色，地面有山形磚、水波紋磚，招牌上也刻意設計一座龍頭，讓老街更有故事性。（記者張安蕎攝）

2017-01-10 20:39

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽老街廣場重鋪後，是全新北市唯一兼具防滑、耐重及美觀的道路，設計上特別規劃「山水一條龍」特色，值得民眾來體驗歷史文化與風情，走一趟知性之旅。

引起各界關心的三峽老街石板鋪面拆除案，經過新北市政府多次舉辦地方說明會，聽取文史團體意見後，由市府城鄉局統籌，改以12種不同材質的高壓磚，搭配花崗石鋪設路面，不僅美觀，每平方公尺能承受6500噸重量，耐重度為一般人行道的2倍！

城鄉局更用心結合三峽在地特色，設計出「山水一條龍」的意象造型，有三峽鳶山的山形磚，及三峽河的水波紋，入口處的「三峽老街」招牌，是由地書法家曾雙春題字，並以鐵鑄版形塑一隻象徵三峽百年歷史的祖師廟龍頭，攀爬在招牌頂端，讓老街更有故事性，增添人文色彩。

另外，過去放在地上讓民眾欣賞的鑄鐵板，也改為豎立的裝置藝術，讓前輩藝術家李梅樹的畫作不再任人踩踏。市府養工處指出，本案投入經費約500萬元，考量現有行車安全，將柏油路改為兼具美觀、止滑功能的混凝土材質外，希望透過人行步道及週邊造型意象工程的更新，帶動三峽的觀光人潮及道路安全。