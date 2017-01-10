搶救羅東運動公園落羽松 民眾發起1人1信寄縣長

「與羅東運動公園落羽松綠地一起呼吸」的陳情活動，邀請縣民寫信給縣府，告訴縣長保留羅東運動公園綠地的訴求。（資料照，朱則瑋攝）

2017-01-10 20:40

［記者簡惠茹／宜蘭報導］「請不要讓水泥建築取代綠地。」羅東運動公園預計打造風樂活館，但是部份縣民認為公園內設施早已充足，不需要多此一舉，而且興建地點預定在落羽松區域附近，擔心對落羽松生態環境造成衝擊，因此發起搶救陳情活動。教育處表示，場館預定地不會影響到落羽松，雨備運動場所早已不足，需要增設。

薛長興公司去年捐贈宜蘭縣府6千萬元，預計在羅東運動公園內落羽松林道旁打造風雨球場，佔地3600平方公尺、高約13公尺。宜蘭縣民莊小姐與一群關心公園生態環境與綠地的宜蘭人，發起「與羅東運動公園落羽松綠地一起呼吸」的陳情活動，邀請縣民寫信給縣府，告訴縣長保留羅東運動公園綠地的訴求。

「保留落羽松綠地、生態及自然景觀。」莊小姐說，運動公園內已有網球場、籃球場等場地，使用率也不高，沒有再增加場地的必要，只要在現有球場場地加上美觀的屋頂或遮雨棚，就可以簡單達到下雨天運動的目的，而且省下的經費在宜蘭各地校園能多整建出8個風雨球場，嘉惠更多鄉親與學子。

「美景可惜，地點還可再討論。」議員吳秋齡表示，風雨球場是很好的建設，但是選定的地點還有待商榷，落羽松美景的確會造成影響，如果工程時間不急的話，縣府應該再多做討論，尋找運動公園內其他適合的場地。

教育處體健科表示，公園內的落羽松完全不會受到影響，也不會移植或砍樹，薛長興樂活館預定地在羅東運動公園規劃初期，就是留作興建場館，現有的運動設施其實已經不敷使用，下雨天時銀髮族和青少年朋友缺乏室內運動空間，往往只能擠在附近橋下練習舞蹈，場館完成後，將提供籃球、手球、羽球運動場地，原本考慮籃球場原地加蓋遮雨棚，可是考量會影響景觀，所以作罷。