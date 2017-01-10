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鉛字不能亡！台灣最後鑄字行募資重啟修復計畫

2017-01-10  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕「日星鑄字行」為全台最後一間鑄字行，擁有12萬枚用來鑄造鉛字的銅模，近期卻碰上銅模陸續出現崩損的狀況，由於崩壞速度實在太快，決定發起銅模的修復及募資計劃。

在「日星鑄字行」店內有世界上最後一套、能鑄造出中文「鉛字」的銅模，65歲的鑄字師張介冠原本想獨自修復，但他1個人平均一天只能修復最多5到10個字，遠遠追不上銅模損壞的速度，加上目前已沒有師傅繼續製作銅模，因此修復計畫告急。

據張介冠指出，其實先前也曾發起過修復計畫，曾有不少志工投入參與，卻因當時做出來的字型成品很難達到統一性，計畫一度喊卡，今年隨著修復計畫即將重啟，同時也發起募資，希望能號召有心人一起努力，別讓鉛字永遠絕跡。

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  • 在「日星鑄字行」店內有世界上最後一套、能鑄造出中文「鉛字」的銅模，但目前已沒有師傅繼續製作銅模，銅模也崩壞得很快，因此鑄字行發起銅模的修復及募資計劃。（圖擷自YouTube）

    在「日星鑄字行」店內有世界上最後一套、能鑄造出中文「鉛字」的銅模，但目前已沒有師傅繼續製作銅模，銅模也崩壞得很快，因此鑄字行發起銅模的修復及募資計劃。（圖擷自YouTube）

  • 圖中人物為日星鑄字行老闆張介冠。（資料照，記者廖振輝攝）

    圖中人物為日星鑄字行老闆張介冠。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 日星鑄字行曾製作4600個宋體漢鉛字復刻版，全數捐贈給英國巴斯大學（Bath Spa University）。（資料照，台北市文化局提供）

    日星鑄字行曾製作4600個宋體漢鉛字復刻版，全數捐贈給英國巴斯大學（Bath Spa University）。（資料照，台北市文化局提供）

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相關關鍵字： 傳統技藝 失傳 日星鑄字行 鉛字 銅模 鑄字 鑄字行
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