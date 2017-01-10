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雲門創辦人林懷民車禍 尚需100天好好休養

雲門舞集創辦人林懷民。（記者李雅雯攝）

2017-01-10  20:16

〔記者李雅雯／新北報導〕2017年雲門春茶記者會今天下午在淡水雲門劇場召開，除了預告雲門兩團將在今年有豐沛滿滿的創作力，雲門基金會執行總監葉芠芠也向各界表達感謝，感謝所有人對於雲門舞集創辦人林懷民車禍養傷的關心。

葉芠芠說，林懷民現仍需持續養傷，不過前兩天已經忍不住跑到淡水雲門劇場看看，醫生交代至少還需要100天好好地休養，讓骨頭慢慢長回來，一切都好、相當平安，謝謝各界關心。

葉芠芠也略帶幽默地笑說，由於林懷民現在多是或坐或臥，相信他能有更多的創作動力來源，因為視角和過往看到的都不一樣。

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  • 雲門舞集今天舉辦雲門春茶記者會。左起前排雲門基金會執行總監葉芠芠、藝術家洪幸芳、雲門舞集助理藝術總監李靜君；後排左一雲門二特約編舞家黃懷德、陳韻如、雲門二藝術總監鄭宗龍。（記者李雅雯攝）

    雲門舞集今天舉辦雲門春茶記者會。左起前排雲門基金會執行總監葉芠芠、藝術家洪幸芳、雲門舞集助理藝術總監李靜君；後排左一雲門二特約編舞家黃懷德、陳韻如、雲門二藝術總監鄭宗龍。（記者李雅雯攝）

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