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機車阿伯就是狂！ 載鐵絲沿路刮 路旁轎車全遭殃

2017-01-10  20:50

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣斗六市一位阿伯，昨晚騎著加掛拖車的機車行經西平路郵局附近停等紅燈，拖車內堆放著大量超過車寬的鐵絲，當綠燈亮起時，只見阿伯不顧鐵絲已經刮到停放在一旁的轎車，執意繼續騎乘，後方機車乘客發現後，拍下影片並上傳到臉書社團「斗六人文社交圈」，引起網友撻伐，痛批阿伯到底有沒有公德心!

透過網友影片可見，阿伯騎著加掛拖車的機車行駛在車量頻繁的西平路上，停等紅燈時，阿伯還不時左右張望，似乎是在查看附近有無警察，隨後當綠燈亮起時，阿伯不顧超出的鐵絲已經刮到右方的紅色轎車，逕自離去。

整個過程恰巧都被後方的機車乘客錄下並上傳至臉書社團「斗六人文社交圈」再被轉貼到「爆料公社」，引來網友留言「狂！還看不到車牌拿他沒辦法」、「惡劣，雖然辛苦但是不能自己好就好啊！」也有網友無奈表示「這種抓到也沒用..只會兩手一攤說沒錢而已」

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  • 機車伯車上的鐵絲直接刮到停放在一旁的紅色轎車。（擷取自爆料公社）

    機車伯車上的鐵絲直接刮到停放在一旁的紅色轎車。（擷取自爆料公社）

  • 機車伯車上的鐵絲直接刮到停放在一旁的紅色轎車。（擷取自爆料公社）

    機車伯車上的鐵絲直接刮到停放在一旁的紅色轎車。（擷取自爆料公社）

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