新北「鷹石尖」 三峽鳶山爆紅現亂象

民眾大膽在石頭邊緣或坐或站拍照，人多推擠，恐發生摔落意外。（記者張安蕎攝）

2017-01-10 20:07

〔記者張安蕎／新北報導〕年輕人瘋拍景色壯觀的「懸空美照」，繼北投軍艦岩、宜蘭鷹石尖等地後，三峽鳶山也因可拍下俯瞰城市的美景，吸引大批民眾前往，山頂小小一塊平台，竟塞滿一、二十人，想拍照還得排隊，擔憂人多推擠，恐發生摔落意外，三峽區公所研議設置圍繩，以防意外發生，也考慮管控遊客數量。

鳶山山頂標高三百公尺，行駛汽機車至銅鐘觀景平台後，順著山路爬坡而上，不用五分鐘即可登頂，站在山頂的大石頭上，可一覽大漢溪沖積平原及桃園台地，原本只有山友及在地居民到訪，日前網路媒體批露，此地有類似鷹石尖的懸崖感，可拍出「雙腳懸空美照」後，竟讓鳶山山頂一夕爆紅，成為年輕人在臉書、Instagram等社群媒體上的熱門打卡點。

許多人大膽坐在石頭邊緣，只為拍下自己俯瞰城市的美照，危險舉動令人捏一把冷汗，窄小的平台擠得水洩不通，各個手持自拍棒或相機忘情照相，成為山中奇異的一景，且山頂周邊沒有防護措施，萬一風大、腳滑或推擠，一不小心就會發生意外。

遊客突然暴增，也造成銅鐘周邊出現停車亂象、垃圾變多，清潔隊獲報後，今天特地前往清掃。三峽區長陳健民表示，鳶山屬於私有地，公所將與地主、觀光局協調，在山頂周邊設置圍繩、告示牌或警戒線，若遊客持續大量湧入，考慮管制登頂人數，避免發生意外。

事實上，全長五．七公里的鳶山登山步道，設有鳶峰亭、覽勝亭等多個休憩點，皆可遠眺城市美景，公所也將派員修剪銅鐘平台周邊的樹枝，讓視野更加廣闊，呼籲民眾不必全擠在山頂拍照。