獨居20年 88歲長者再嚐圍爐飯

小朋友體貼挾菜給王阿公，王阿公滿是感動說謝謝。（記者陳冠備攝）

2017-01-10 20:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕88歲的王阿公年輕時是歌仔戲搭台班人員，20多年前退休後回到芳苑老家，未婚的他一直過著獨居生活，唯一陪伴的只有一台老舊的收音機。

今日華山基金會聯合芳苑慈善會邀請愛心大廚烹煮一桌好料理，與一群幼兒園小朋友熱鬧共桌，許久未嚐年夜飯的王阿公滿是感動，感激的說謝謝大家陪他圍爐。

華山基金會彰雲嘉區區長林秀儀表示，王阿公雖有3個兄弟，但是戲班退休後就一人獨居在芳苑祖厝，每逢過年過節，餅乾、泡麵就是阿公的年夜飯，去年10月結合芳苑慈善會幫王阿公募款重建祖厝，今日邀請綠洲香頌烘焙坊贊助辦桌，還有民權國小與當地幼兒園小朋友表演上菜秀，慶祝王阿公入新厝，也讓他感受團圓溫暖。

王阿公說，20多年來，今天最熱鬧，因為膝下無子，很久沒感受圍爐的感覺，謝謝這麼多小朋友陪他吃飯，還挾菜給他吃，鬧烘烘的就像吃年夜飯一樣溫暖。

林秀儀說，一份年菜就可以讓獨老溫飽，也能感受溫暖的除夕夜，期盼各位伸出溫暖的手，認捐年菜，讓更多獨老吃到溫暖的年夜飯。