59號咖啡文創館 樹德科大文創新亮點

2017-01-10 20:01

〔記者蘇福男／燕巢報導〕樹德科技大學師生每年研發能量驚人，校方衍生企業橫山創意開發公司在校園開設「59號咖啡文創館」，作為師生創意創業平台，濃濃的文青風，已成為該校最超人氣的據點。

樹德科大研發處長、也是橫山創意開發公司董事長朱維政表示，同學畢業即面臨市場競爭，在校期間必須有知能創價的實務經驗，才知道要學甚麼、該如何學。

他說，樹德科大4大學院每年有近20件以上獲得國際知名設計大獎作品，100件各型專利，以及師生透過課程衍生出的作品，但隨著同學畢業就沒下文，十分可惜，校方盤整後，建置電子商務平台和實體通路，希望透過商品化的程序，能夠創造價值。

朱維政表示，歷經2年努力，文創館已有700件作品，分為流行時尚、生活、文創、科學教具和資訊產品等類商品，電子商務平台則以專利的技術性商品為主，「59號咖啡文創館」是教育部創新轉型計畫補助的8所大學之一的三創成果，該校計畫在全國10個據點設點展店，成為大學的創業典範。

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