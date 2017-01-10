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新北第一高峰「塔曼山」 將豎立永久性地標

2017-01-10  20:13

〔記者何玉華／新北報導〕新北第一高峰在哪裡？答案是塔曼山。民政局主管日前挑戰攻頂，局長江俊霆說，塔曼山是個中級山，難度不高，但因登山口在桃園，車程較遠，山頂只有三角點，沒有地標，將與林務局協調豎立永久性地標。

塔曼山海拔2130公尺，位於新北市烏來鄉與桃園市復興鄉交界處，是新北市第一高峰，登山口卻是在桃園市復興鄉上巴陵，因此有些山友在網路上撰寫的文章會以桃園復興鄉標記；江俊霆說，之前整理「新北之最」，在極東三貂角舉辦升旗典禮，讓國人知道極東點在新北市境內，而新北最高峰「塔曼山」，也是希望讓市民認識居住城市的特色。

江俊霆說，事前研究得知山頂只有三角點，沒有具體地標辨識，讓山友拍照留念，因此與局內主管在經過一段時間爬市府大樓樓梯訓練後，前幾天假日，一行10幾個「肉腳」帶著簡易的地標，由三峽山岳會7名嚮導帶領，來回花費6小時完成攻頂豎標任務。

一行人對沿途的林相豐富，留下深刻的印象，尤其是高聳的林道下，落葉堆疊而成有彈性的步道，行走其上相當舒服；民政局接下來將與林務局協調，豎立一個永久性的地標，讓以後攻頂的人知道「新北之最」的特色，也能拍照留念。

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  • 新北第一高峰塔曼山目前只有三角點，民政局主管自備暫時性地標攻頂。（民政局提供）

    新北第一高峰塔曼山目前只有三角點，民政局主管自備暫時性地標攻頂。（民政局提供）

  • 新北第一高峰塔曼山，是林相豐富的中級山，吸引許多山友。（民政局提供）

    新北第一高峰塔曼山，是林相豐富的中級山，吸引許多山友。（民政局提供）

  • 新北第一高峰塔曼山目前只有三角點沒標示，民政局主管自備暫時性地標攻頂，未來打算豎立永久性地標，讓民眾了解特殊性並留影。（民政局提供）

    新北第一高峰塔曼山目前只有三角點沒標示，民政局主管自備暫時性地標攻頂，未來打算豎立永久性地標，讓民眾了解特殊性並留影。（民政局提供）

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