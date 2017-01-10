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東北季風減弱 明後天氣溫緩升 週五冷氣團報到

中央氣象局指出，明天白天起因東北季風逐漸減弱，氣溫略為回升，但全台清晨仍略有寒意，白天北部及宜花地區高溫約20至23度、中南部日夜溫差大。（資料照，記者黃志源攝）

2017-01-10  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚入夜後至明天（11日）清晨，中部以北及宜蘭低溫仍只有14至17度，其他地區約17、18度，請注意保暖，但明天白天起因東北季風逐漸減弱，氣溫略為回升。

中央氣象局指出，明天白天北部及宜花地區高溫約20至23度，中南部及台東可達24至27度，溫暖舒適，但日夜溫差也較大，早出晚歸的朋友建議添件外套。

明日降雨機率方面，各地水氣仍偏少，大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅基隆北海岸及東半部有局部零星雨。

另外，由於明天下午起東北風增強，台南以北、東半部及外島易有8到9級強陣風，沿海風浪較大，前往沿海活動的朋友請注意安全、請適時添加外套。

空氣品質方面，明日高屏地區AQI紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南、金門及馬祖地區為橘色警示（對敏感族群不健康），其他地區普通至良好。

氣象主播潘大鋼表示，明、後天白天溫度緩升，但週四（12日）晚間天氣開始轉濕冷，週五（13日）會有更強一波冷氣團報到，溫度有如溜滑梯，本週末全台將會是濕冷天氣。

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  • 明日大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東半部有局部零星雨。（圖擷取自中央氣象局）

    明日大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸及東半部有局部零星雨。（圖擷取自中央氣象局）

  • 明高屏地區AQI空氣品質為「對所有族群不健康」，要多加留意。（圖擷取自環保署）

    明高屏地區AQI空氣品質為「對所有族群不健康」，要多加留意。（圖擷取自環保署）

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