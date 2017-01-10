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新化武德殿震損牆面圖案 特殊工法修復

列為歷史建築的新化武德殿，是大目降文化園區的重要地標。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-10  19:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列入歷史建築的台南新化武德殿，西北側璧面在去年206地震時受損，市政府斥資修復，但一度為如何重塑早期類似浮雕的紋路而大傷腦筋，志工努力考究下，原來是採用稻草拓印來營造特殊的立體圖案，最後以仿舊工法，達成任務。

緊鄰老街的武德殿，是大目降文化園區的重要地標，日治時期的大正、昭和年間落成，之前館內西側樑柱與牆面已有裂縫，206強震後，「傷口」擴大，危及建築安全，市政府文化局委請結構技師勘驗，啟動修復。

新化區長鄭道立表示，工期原訂1個月，但施作後卻又找到西北側外牆鋼筋嚴重鏽蝕的問題，必須擴大修復範圍，延至去年底才完成，日前重新開放，過程中還發生璧面重塑的有趣插曲。

武德殿志工隊長陳楠修指出，早期外牆璧面有一種立體浮雕的觸感，呈現圖案不像是固定模子印出來的，但紋路亂中有序，反而形成特色，修復時，無法得知原工法，讓承包商傷透腦筋。

工人不斷嘗試，甚至曾經在抹上未乾的水泥時，用手指頭去攪動，創造出立體圖案，最後仍然失敗，陳楠修全力考據，發現原來當初是將稻草桿綑綁起來，以末端進行拓印，形成特殊紋路，因此「如法炮製」，終於大功告成。

陳楠修說，採取仿舊工法後，再刷上土黃色的油漆，璧面真的比較接近原貌，區公所對於歷史建築修復的堅持，毫不馬虎。

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  • 志工隊長陳楠修協助考據，讓武德殿修復的璧面紋路，盡量重回原貌。（記者吳俊鋒攝）

    志工隊長陳楠修協助考據，讓武德殿修復的璧面紋路，盡量重回原貌。（記者吳俊鋒攝）

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標題：新化武德殿震損牆面圖案 特殊工法修復


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