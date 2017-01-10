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創客正夯 埔里國中機器人社團5年有成

同學聚精會神仔細調校投籃機器人的準度，精準射籃。（記者佟振國攝）

2017-01-10  19:10

〔記者佟振國／南投報導〕創客正夯，南投縣埔里國中機器人社團，日前參加2016Power Tech青少年科技創作競賽全國賽，榮獲全國總積分亞軍，好表現力壓都會區明星國中，也獲得新加坡當地學校邀約，即將於寒假進行海外創客交流，多方觀摩學習，增廣見聞。

埔里國中為鼓勵同學動手操作，並透過腦力激盪、團隊合作，培養面對與解決問題的能力，5年前特別成立機器人社團，每年寒暑假透過台師大的師資協助開辦相關課程，頗受同學歡迎，近幾年對外參加機器人競賽成績也十分耀眼。

日前參加台師大舉辦的Power Tech青少年科技創作競賽全國賽，在「三分高手」、「清道達人」、「接力競走」等3項機器人競賽，多支隊伍總計獲得全國總積分亞軍、季軍，以及單項1銀2銅以及3個造型獎，成果豐碩。

校長脈樹‧塔給鹿敦表示，希望將有趣的機器人創作向下扎根，計劃今年寒假開學後在學區內的埔里、史港、中峰等國小推動，先教授基礎課程，同學升上國中後能更專精研究，而社團好表現也獲得對岸中國重視，去年邀約前往交流競賽，今年寒假師生也將前往新加坡繼續進行創客交流。

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  • 埔里國中同學製作的掃地機器人，要限時2分鐘內把乒乓球全部掃乾淨。（記者佟振國攝）

    埔里國中同學製作的掃地機器人，要限時2分鐘內把乒乓球全部掃乾淨。（記者佟振國攝）

  • 埔里國中機器人社團參加2016Power Tech青少年科技創作競賽全國賽表現優異，師生開心慶功。（記者佟振國攝）

    埔里國中機器人社團參加2016Power Tech青少年科技創作競賽全國賽表現優異，師生開心慶功。（記者佟振國攝）

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