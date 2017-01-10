彰南產業園區撤案工業地解編 自救會質疑進度停滯
縣長施政報告內容，白紙黑字表明，彰南產業園區開發持續朝向農業發展。 （記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕反對彰南產業園區開發案自救會，今天質疑撤案解編工業地回歸農地農用的進度停滯，讓人擔心工業開發死灰復燃，彰化縣政府晚間澄清反駁，讓工業開發死灰復燃是不可能的事，這是全國第1個通過環評和開發又要撤案的案作，以往沒有過，要處理需要時間和法規規範，相關撤案解編程序都在現在進行式中。
自救會質疑，撤銷編解拖太久，已經1年9個多月了，還沒完成，他們擔心夜長夢多，發生變數。
縣府建設處產業發展科長陳駿瑜指出，經濟部水利署在去年（105）10月14日同意廢止「彰化縣彰南產業園區開發計畫案」用水計畫，講更白的就是撤銷用水計畫，只要水沒有了，要做何種開發一切都不用說，根本推動不了。
陳駿瑜表示，縣長魏明谷於前年（104）4月議會宣布終止彰南產業園區開發案，當年4月23日縣府即發文給經濟部工業局函轉環保署等相關單位，撤銷廢止開發案的環境影響評估報告書，以及第1次變更環境影響差異分析暨環境現況差異分析及對策檢討報告的原審查結論，但國內未發生開發計畫案，完成地目變更、通過環評、允許開發，做到一半又要撤案解編並恢復原地目，史無前例下，縣府和經濟部工業局從前年下半年到去年上半年間多次開會、公文往返。
陳駿瑜說，去年10月，經濟部工業局召開「彰南產業園區解編研商對策」會議，依照產業園區廢止辦法的規定，做出確認撤案編解的行政程序，依照流程從編列預算、議會審預算到發包、執行，時間約需耗上8個月到1年，縣府為了讓自救會安心，又在去年12月21日再發文給經濟部重申縣府撤案廢止開發案的立場，經濟部今（10日）回文依照先前決議的廢止辦法執行。
陳駿瑜強調，全案從宣佈撤案那一刻起，都有持續執行，盼自救會體諒公部門依法行事的立場。
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標題：彰南產業園區撤案工業地解編 自救會質疑進度停滯
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