道安講習不能光聽課 交通部擬增測驗

交通部道路交通安全委員會擬修正道安講習辦法，接受道安講習需通過測驗才行，否則就要再次參加講習直到測驗通過。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-01-10 20:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕雖然違規記點達6點就要參加道安講習，不過現行道路交通管理處罰條例，違規記點6個月後就會重記，使得對違規者除罰款外，幾乎沒有其他警惕、矯正作用。交通部道路交通安全委員會表示，春節後將邀集警政單位、公路總局、直轄市等單位討論，擬修正道安講習辦法，將現行6個月就會清空重記的交通違規記點措施累計時間拉長，且接受道安講習需通過測驗才行，否則就要再次參加講習直到測驗通過。

汽車駕駛人違反6歲以下或需要特別看護兒童，單獨留置於車內者、無照駕駛、闖平交道、酒駕等多項重大違規行為，都需要上道安講習；其餘像是交通違規記點滿6點也需要參加。不過道安會認為最重要的是要矯正駕駛觀念與行為，而不是像現在很多違規駕駛都只認為政府在搶錢，未認知到駕駛行為一直犯錯，所以擬延長違規記點累積時間。

鄰近國家像是日本，駕駛違規點數的累計就長達3年，交通部擬參考國外做法，看要將違規點數的累計時間從現行的6個月延長到多久，違規記點達多少要參加講習，使開出的罰單真正達到讓違規民眾改正駕駛行為功用；且講習後還要參加測驗，如果測驗未通過還要再參加講習，畢竟沒考試就不會認真聽課，許多參加講習民眾都是來坐到時間到就離開。不過這都需要與相關單位討論並獲共識才行。