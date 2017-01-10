5歲被領養至雪梨 正妹跨海尋親
2017-01-10 19:54
〔即時新聞／綜合報導〕華裔女子Judy（中文名任潔）過去住在新北市淡水地區，5歲時被領養至澳洲雪梨，日前他透過在台友人Amy Chang臉書發文盼能協尋母親、親人，希望透過網路的力量協尋。而今天在淡水福德里里長協助下，成功找到當年的住處，雖早已人事全非，但仍有鄰居記得當年Judy與媽媽手牽手散步的情景，也透過淡水戶政事務所查詢得知Judy一名表姐目前住在台北市大安區，目前已設法連絡當中，Judy的尋親之路也向前邁進了一大步。
根據《蘋果日報》報導，Judy（中文名任潔）5歲時被認養到澳洲雪梨居住，20年來四處找尋親人下落，但因苦無資源，直至半年前認識Amy Chang後，言談中吐露尋親想法，讓Amy Chang興起替她尋親的念頭，一回到台灣立即在臉書貼文協尋，並在今天上午，透過Judy提供的地址，找上淡水福德里長郭清泉幫忙，找到當年的住處，雖然早已賣出轉了第三手，但仍有鄰居依稀記得母親牽著Judy散步的模樣。鄰居更描述Judy母親是個身材嬌小又有氣質的女子。
隨後Amy Chang也在淡水戶政事務所的協助下，發現Judy目前仍保有台灣國籍，而她記憶中的青少年哥哥，可能是外公的養子，但外公、養子、阿姨等親人皆已過世。戶政人員更發現Judy有一名表姊目前住在台北市大安區，目前已設法連絡當中。Judy得知訊息後，開心到喜極而泣，希望可以盡快來台灣找尋她的親人與看看他當初生長的環境。
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