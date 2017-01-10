氣候異常豬隻供貨量減 肉價漲一成

2017-01-10 18:59

［記者黃淑莉／雲林報導］去年6、7月氣溫異常炎熱，造成豬隻配種受胎、育成率低，入冬後豬隻供應量減少、價格上漲，雲林肉品市場表示，去年12月豬隻拍賣價每公斤74元，比前年67元上漲約一成。

許多家庭主婦到傳統市場買豬肉，發現最近豬肉變貴，五花肉每台斤125元、豬腳75元，傳統市場攤商表示，往年冬天豬隻拍賣價每公斤約60多元，最近卻反常飆至7、80元，品質好的要80多元，質疑有人操控市場價格。

雲林肉品市場表示，去年入冬至今豬價上揚原因，主要是去年夏天天氣炎熱，豬隻配種受胎低、育成率差，加上去年飼料玉米價格低，飼料換肉率划算，部分飼主延後出售，導致毛豬供應量減少價揚。

肉品市場指出，全國去年毛豬拍賣量較前年減少三萬頭，上週豬隻拍賣價每公斤約75元，相較去年同期約60多元，由於飼料價格已飆漲一倍，預期未來豬隻供應量會增加，屆時價格應會回跌。