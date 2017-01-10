新北公墓遷葬 增加15公頃綠地

2017-01-10 19:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨時代變遷，殯葬風俗與觀念改變，新北市政府104年起展開公墓大規模遷葬作業，預計完工後將增加15公頃綠地公園，打造都市綠森林。

殯葬處長楊薏霖指出，新北市土葬人數每年下降，目前土葬比率低於死亡人數的10%，因應環境變遷，許多公墓緊鄰住宅區或都會區，不合時宜，為改善市容，104年起針對坐落人口密集區或交通要道的公墓，規劃大規模遷葬計畫，目前已完成新店第一公墓第一期遷葬，總面積4.1公頃，遷走3025門墳墓。

楊薏霖說，接下來還有中和第六公墓，總計1.7公頃，遷走1038門墳墓，預計2月完工，將與員山公園整併，一路連通至國防管理學院，打造近5公頃的中和新森林公園；新莊第一公墓及新店第一公墓第二期分別約3.5公頃，陸續辦理遷葬作業，總計完工後，新北市將釋出15公頃綠地，成為都市之肺。

新店區寶福里居民陳先生表示，從小對新店第一公墓的印象是一片凌亂的墓區，小時候被長輩告誡不可以在附近逗留，每到清明節墓區焚燒紙錢、線香，味道濃厚，更是呼吸道過敏患者的大敵，遷葬完成視野變得開闊，不再是地方治安死角，閒暇時帶著父母、孩子到園區散步，很高興見證這樣的改變。