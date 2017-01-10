里長捐「家」當臨時診所 醫師走入平溪偏鄉看病

基隆長庚醫院醫師陳亮憲到平溪區看診，薯榔里長潘隆裕把自宅當臨時診所，年長里民不必舟車勞頓，讚不絕口。（記者俞肇福攝）

2017-01-10 18:58

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市有29個行政區，有些偏遠地區人口老化嚴重，老年人口看病需經歷舟車勞頓，十分辛苦；新北市平溪區薯榔里長潘隆裕將自宅充當臨時診所，和基隆長庚醫院醫師陳亮憲合作，讓里民不用跑到基隆看病，這樣貼心的合作模式，讓里民直說「讚」！

平溪薯榔里長潘隆裕表示，平溪、貢寮老年人口比超過20%，但醫療資源主要集中在市區，就醫不便。許多長者常是獨居或屬於日間獨居，不管是日常生活、陪伴、慢性病用藥或量測血壓等，都乏人照料。因此，他才將自宅作為陳亮憲醫師駐點看診處，讓里民看病更方便。

偏鄉行醫超過7年的陳亮憲說，偏鄉醫療資源不足，長者可能怕花錢，也比都會區的長者更會忍耐病痛，往往身體有病痛不舒服，多服用成藥解決，也導致延誤醫療。因此他藉由健保署和新北市衛生局的經費補助，以及長庚醫療法人社福基金補助掛號費和部分付擔，讓里民免繳掛號費及醫藥費就能看病。

陳亮憲每週二下午在貢寮美豐里、每週四下午在南山里、每週六中午在十分里的活動中心、每週三下午就在平溪薯榔里里長家中駐診，每次定期3小時的診療服務。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，偏鄉醫療資源有限，里長將醫療資源引進長者居住的社區，讓里民省去很多麻煩，這樣模式真貼心，值得參考。