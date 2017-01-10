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屏東市多條道路柏油整修 民眾請小心

2017-01-10  19:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕農曆春節即將來臨，為了不讓道路坑坑洞洞，屏東市區繼民生路進行路面刨除整修外，近日仁愛、信義、博愛、建興南路也進行柏油重新舖設，請民眾行經多加小心。

市公所表示，屏東市從去年底到今年進行重要道路整修工作，部分道路柏油刨除重新舖設，坑坑洞洞的道路則進行整修，近日施工路段10日為仁愛路（廣東路至自由路）路面；11日信義路（自由路至勝利路）路面；12、13日建興南路（建國路至棒球路）路面，14、15日博愛路（自由路至青島街）路面，施工期間將造成民眾不便，請民眾行經多加小心或改道行駛。

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  • 屏東市近日有多條道路進行柏油刨除重新舖設，請民眾行經多加小心（記者葉永騫攝）

    屏東市近日有多條道路進行柏油刨除重新舖設，請民眾行經多加小心（記者葉永騫攝）

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相關關鍵字： 柏油 路面不平 路面坑洞 道路 重鋪路面 鋪柏油
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