屏東市多條道路柏油整修 民眾請小心

2017-01-10 19:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕農曆春節即將來臨，為了不讓道路坑坑洞洞，屏東市區繼民生路進行路面刨除整修外，近日仁愛、信義、博愛、建興南路也進行柏油重新舖設，請民眾行經多加小心。

市公所表示，屏東市從去年底到今年進行重要道路整修工作，部分道路柏油刨除重新舖設，坑坑洞洞的道路則進行整修，近日施工路段10日為仁愛路（廣東路至自由路）路面；11日信義路（自由路至勝利路）路面；12、13日建興南路（建國路至棒球路）路面，14、15日博愛路（自由路至青島街）路面，施工期間將造成民眾不便，請民眾行經多加小心或改道行駛。