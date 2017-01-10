她今年想買新車 意外抽中百貨周年慶百萬名車

2017-01-10 18:21

〔記者張忠義／高雄報導〕真是心想事成，她的好運讓人羨慕不已，高雄漢神百貨21周年慶日前落幕，備受矚目最大獎價值139萬的INFINITI Q30豪華版名車，由首次申辦漢神聯名卡的陳小姐獲得。

她今天下午到百貨公司領獎，與大家分享她的好運氣，並從漢神百貨主管手中接獲汽車鑰匙，歡喜將豪華名車開回家。

陳小姐說，之前在漢神百貨公司消費都是用一般銀行信用卡刷卡，原本今年就有規畫要購買新車，也順便辦理漢神百貨公的聯名卡，沒想到就抽中進口百萬名車，省了一大筆費用，開心將豪華汽車開回家與家人分享喜悅。