日本出現1晚台幣280元旅館 網友：不如住網咖
2017-01-10 19:30
日本部落客找尋大版便宜旅館，意外發現一家只要1000元日幣（約280元台幣）就能入住一晚的旅館。（圖擷取自ikedahayato.com）
〔即時新聞／綜合報導〕日本物價高，住宿飯店一晚動輒4千台幣起跳，想不到在大阪市西城區竟有一間旅館一晚最便宜只要1000元日幣（280元台幣），不過網友一看旅館照片，驚呼表示：不如去住網咖。
日本一名部落客ikedahayato到大阪遊玩，透過訂房App想找便宜的旅館，發現最便宜有900元日幣（250台幣），於是出發找尋這間最便宜旅館。
部落客到了旅館地址，發現900加上100稅為1000元日幣，而且地址在大阪治安較差的西城區，但由於價格實在便宜，也讓部落客決定入住。
但走進後發現，房間外走到陰暗可怕，房間內狹小且是直接睡地上，沒有西式床板，就連男房客浴室都是大眾浴室。
網友見狀紛紛表示，「不如去住網咖或漫畫店」、「根本監獄」、「感覺被子很髒」、「3百台幣很正常」。
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