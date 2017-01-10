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這是真的！ 日本夫妻幫灣生媽媽來台找回憶

2017-01-10  18:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕儘管《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒）遭踢爆身世經歷涉嫌造假，但在台灣盤根錯節的歷史中，小人物的情感仍是真實的，來自日本東京茨城縣的和田清、和田廣美夫妻，靠著熱心路人的幫忙來到竹田鄉公所，在公所協助下，更順利找到了廣美的阿公、媽媽在竹田國小任教與畢業的照片，讓和田夫婦感動得直說，下次有機會一定要帶媽媽回來！

竹田鄉長傅民雄說，和田夫婦尋著和田廣美母親的記憶，從日本來到台灣後，搭著火車到屏東竹田車站，在熱心的路人協助下來到竹田鄉公所，公所恰好有通曉日語的同仁，一問之下才知道，和田廣美的阿公稻木榮順曾在竹田國小任教，而廣美的媽媽稻木正子則是竹田國小畢業生。

和田廣美說，外祖父在屏東枋寮出生，後來到竹田國小任教，她媽媽則是竹田國小第14屆的畢業生，在二戰後才回到日本；媽媽曾對她說，「竹田種了很多香蕉，有一次我爬上香蕉樹，然後跳到別人的屋簷上，還把屋簷給踩破了！」，屏東有著媽媽很深刻的回憶，媽媽現在已經87歲，但下次有機會一定要帶著媽媽回來。

傅民雄說，公所第一時間打電話到竹田國小，在校方協助下，找到了稻木榮順與稻木正子曾在竹田國小活動的身影，成績優異的稻木正子，後來還考上了現在的高雄女子中學，和田夫婦也計畫前往高雄繼續代母尋根之旅。

和田夫妻在離開竹田前也表示，這次代媽媽來尋根，深刻感受了台灣人的熱情，也發現原來世界並不大、國界並不遠，尤其這份情感會一直留在兩地人心中。

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  • 和田夫妻（右1、右2）幫灣生媽媽來台找回憶 。（記者邱芷柔攝）

    和田夫妻（右1、右2）幫灣生媽媽來台找回憶 。（記者邱芷柔攝）

  • 和田夫妻（中）到竹田國小找到當年祖父與母親在校園內活動的畫面。（記者邱芷柔攝）

    和田夫妻（中）到竹田國小找到當年祖父與母親在校園內活動的畫面。（記者邱芷柔攝）

  • 稻木榮順（右2戴眼鏡者）曾在竹田國小任教。（記者邱芷柔翻攝）

    稻木榮順（右2戴眼鏡者）曾在竹田國小任教。（記者邱芷柔翻攝）

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