父為幼子一句話狠甩14年「小三」 網友推：真男人
2017-01-10 20:04
〔即時新聞／綜合報導〕一名莊姓爸爸在臉書社團分享自己戒菸經過，表示自己菸齡已經有14年之久，即便6年前與心愛的太太結婚，但仍沒辦法下定決心來戒菸，直到聽聞自己5歲兒子的一席話，讓他痛定思痛，揮別這個陪伴他多年的「小三」，立馬戒菸的決心讓網友推讚：「真男人」。
一名網友在《爆料公社》分享自己戒菸的心路歷程，表示：「國中時第一次遇見妳，當時花了全數積蓄去追妳，這14年來不管我交了女朋友、失戀、無聊、發脾氣、跟朋友出門，你總是默默陪在我的身邊！謝謝妳，陪伴我14年的小三！我想我們是時候分手了……」，乍看之下還以為是一段婚外情的自白。
雖然這位爸爸表示儘管新婚時戒菸失敗，但5歲兒不經意的一席話卻打醒了他，今日晚餐時，兒子對他說：「爸爸你可不可以多吃一點飯別抽菸了可不可以？」 他問為什麼，兒子答：「因為吃飯會長大，抽菸不健康啊！」，真摯的童語融化了他的心，從此決定徹底戒菸。
不少網友被這段戒菸歷程感動，紛紛留言：「我也菸齡15年，剛結婚，小孩再兩天出生，已經戒了70天了，祝你成功喔」、「老婆講不聽還是得靠孩子……」、「這種情人不如早分手不要也罷」、「做的真好，為了孩子，你是個好爸爸！」、「為愛改掉最愛，令人佩服」、「放棄小三是對的，讓你多活幾年陪著你的心肝長大。」
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